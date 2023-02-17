Февраль, 17 в 14:58

Украинские военнослужащие быстро овладевают американскими зенитно-ракетными системами MIM-104 Patriot. Учения проходят шесть дней в неделю.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Ведомство обнародовало фото тренировок украинских защитников на Patriot.

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– Зенитники Воздушных сил Вооруженных сил Украины быстро овладевают ЗРК Patriot. Учатся интенсивно, только с одним выходным в неделю, чтобы как можно скорее вернуться в Украину… и не с пустыми руками, — отмечают в министерстве.

По шесть дней в неделю: опубликованы фото учений военных ВСУ на Patriot / 5 фотографий

Тренировки проходят на территории Германии с 31 января. Воины учатся управлять системами ПВО Patriot, заряжать их ракетами, знакомятся с особенностями их технического обслуживания и ремонта.

В ведомстве уточнили, что представители Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) считают украинских воинов высоко мотивированными. Большинство военнослужащих ВСУ уже имеют опыт участия в боевых действиях.

Украина получит системы Patriot, как только закончится подготовка военных.

В январе министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что подготовка украинских военных для работы с комплексами Patriot продлится 10 недель.

Источник: Бундесвер

Фото: Бундесвер