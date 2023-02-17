По шесть дней в неделю: опубликованы фото учений военных ВСУ на Patriot
Украинские военнослужащие быстро овладевают американскими зенитно-ракетными системами MIM-104 Patriot. Учения проходят шесть дней в неделю.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Ведомство обнародовало фото тренировок украинских защитников на Patriot.
– Зенитники Воздушных сил Вооруженных сил Украины быстро овладевают ЗРК Patriot. Учатся интенсивно, только с одним выходным в неделю, чтобы как можно скорее вернуться в Украину… и не с пустыми руками, — отмечают в министерстве.
Тренировки проходят на территории Германии с 31 января. Воины учатся управлять системами ПВО Patriot, заряжать их ракетами, знакомятся с особенностями их технического обслуживания и ремонта.
В ведомстве уточнили, что представители Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) считают украинских воинов высоко мотивированными. Большинство военнослужащих ВСУ уже имеют опыт участия в боевых действиях.
Украина получит системы Patriot, как только закончится подготовка военных.
В январе министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что подготовка украинских военных для работы с комплексами Patriot продлится 10 недель.
Источник: Бундесвер
Фото: Бундесвер