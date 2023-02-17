Щоб повернути захисників з полону, Україна віддала РФ колаборанта з УПЦ МП – розвідка

Лютий, 17 в 11:34

У четвер, 16 лютого, Україна віддала Росії священника-колаборанта з УПЦ МП, щоб повернути сотню військових з ворожого полону.

Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

– Вчора, щоби повернути наших хлопців, на запит тієї сторони і за власною згодою був переданий один колаборант, так званий священнослужитель Московського патріархату, який сприяв окупантам, зливав різноманітну інформацію, допомагав проводити так звані псевдовибори, – заявив Юсов.

Представник ГУР зазначив, що робота з повернення захисників додому буде тривати.

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За даними джерела Української правди, йдеться про настоятеля Свято-Казанської парафії Горлівської єпархії УПЦ МП у смт Ярова Лиманської громади Донецької області Миколу Зірку.

Напередодні стало відомо, що цього церковника-колаборанта було засуджено до 7 років в’язниці з конфіскацією майна.

16 лютого відбувся черговий обмін полоненими, в результаті якого додому повернулись 100 українських військових та один цивільний.

Джерело: телемарафон, УП

Фото: Андрій Єрмак