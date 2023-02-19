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Факты / Україна

Гремели мощные взрывы: РФ ночью обстреляла Херсон

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
вибух
Фото: Depositphotos

Ночью 19 февраля российские войска укрывали плотным огнем Херсон с левого берега Днепра.

О мощных взрывах после полуночи сообщали местные жители.

По данным Telegram-каналов, в городе фиксировался прилет за прилетом.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 361-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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