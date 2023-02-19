Февраль, 19 в 6:06

Ночью 19 февраля российские войска укрывали плотным огнем Херсон с левого берега Днепра.

О мощных взрывах после полуночи сообщали местные жители.

По данным Telegram-каналов, в городе фиксировался прилет за прилетом.

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