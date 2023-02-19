Гремели мощные взрывы: РФ ночью обстреляла Херсон
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Ночью 19 февраля российские войска укрывали плотным огнем Херсон с левого берега Днепра.
О мощных взрывах после полуночи сообщали местные жители.
По данным Telegram-каналов, в городе фиксировался прилет за прилетом.
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