Гриміли потужні вибухи: РФ уночі обстріляла Херсон
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Фото: Depositphotos
Уночі 19 лютого російські війська вкривали щільним вогнем Херсон із лівого берега Дніпра.
Про потужні вибухи після опівночі повідомляли місцеві жителі.
За даними Telegram-каналів, у місті фіксувався приліт за прильотом.
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