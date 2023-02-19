Гриміли потужні вибухи: РФ уночі обстріляла Херсон

Лютий, 19 в 6:06

Уночі 19 лютого російські війська вкривали щільним вогнем Херсон із лівого берега Дніпра.

Про потужні вибухи після опівночі повідомляли місцеві жителі.

За даними Telegram-каналів, у місті фіксувався приліт за прильотом.

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