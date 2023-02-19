Министры ЕС проведут срочную встречу по ускорению поставок боеприпасов Украине

Февраль, 19 в 17:19

В марте министры ЕС проведут срочную встречу для ускорения решения проблем с боеприпасами для Украины. Об этом во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности сказал Жозеп Боррель.

– 6-7 марта состоится внеочередное заседание, будет предложено ускорить происходящий процесс. Работая вместе, мы сможем справиться с этой задачей, – сообщил Боррель.

По его словам, проблема со снабжением боеприпасами Украины не может решаться через систему совместных закупок, поэтому он призывает страны ЕС к поставкам из собственных запасов.

– Мы должны использовать то, что у нас есть, то, что есть у стран-членов, которые затем пополнят эти запасы за счет совместных поставок. Этим должны заниматься главы МИД и министры обороны, – считает Боррель.

Ранее Жозеп Боррель призвал страны Европы устранить дефицит боеприпасов в Украине в ближайшие недели.