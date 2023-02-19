Міністри ЄС проведуть термінову зустріч для прискорення поставок боєприпасів Україні

Лютий, 19 в 17:19

У березні міністри ЄС проведуть термінову зустріч для того, щоб прискорити вирішення проблем з боєприпасами для України. Про це під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції сказав Жозеп Боррель.

– 6-7 березня відбудеться позачергове засідання, буде запропоновано прискорити процес, що вже відбувається. Працюючи разом, ми зможемо впоратися з цим завданням, – повідомив Боррель.

За його словами, проблема з постачанням боєприпасів для України не може вирішуватись через систему спільних закупівель, тож він закликає країни ЄС до поставок з власних запасів.

– Ми повинні використовувати те, що у нас є, те, що є у країн-членів, які потім заповнять ці запаси за рахунок спільних постачань. Цим повинні займатися глави МЗС та міністри оборони, – вважає Боррель.

Раніше Жозеп Боррель закликав країни Європи усунути дефіцит боєприпасів в Україні найближчими тижнями.