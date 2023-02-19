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Факти / Світ

Міністри ЄС проведуть термінову зустріч для прискорення поставок боєприпасів Україні

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Жозеп Боррель
Фото: Depositphotos

У березні міністри ЄС проведуть термінову зустріч для того, щоб прискорити вирішення проблем з боєприпасами для України. Про це під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції сказав Жозеп Боррель. 

– 6-7 березня відбудеться позачергове засідання, буде запропоновано прискорити процес, що вже відбувається. Працюючи разом, ми зможемо впоратися з цим завданням, – повідомив Боррель.

За його словами, проблема з постачанням боєприпасів для України не може вирішуватись через систему спільних закупівель, тож він закликає країни ЄС до поставок з власних запасів. 

– Ми повинні використовувати те, що у нас є, те, що є у країн-членів, які потім заповнять ці запаси за рахунок спільних постачань. Цим повинні займатися глави МЗС та міністри оборони, – вважає Боррель.

Раніше Жозеп Боррель закликав країни Європи усунути дефіцит боєприпасів в Україні найближчими тижнями. 

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