Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Оккупанты установили системы ПВО на крыше здания в Севастополе – ISW

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
ППО на даху в Севастополі

Российские оккупанты установили системы противовоздушной обороны на крыше здания в пока оккупированном Севастополе.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики заметили системы ПВО во временно захваченном Крыму после изучения геолокационных кадров.

Сейчас смотрят

Кроме того, в ISW добавили ссылку на комментарий пользователя Karolgoal в Twitter, который, тщательно изучив особенности здания и деревьев вокруг, заявил, что на 90% уверен, что не ошибся с координатами установленной россиянами системы ПВО.

Напомним, что месяц назад в соцсетях начали появляться фото и видео, как в Москве с помощью кранов затаскивают на крыши зданий колесные зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1.

Так, ЗРПК принялись устанавливать на крышу здания Минобороны РФ.

Еще один такой комплекс был замечен на крыше бизнес-центра по адресу Тетеринский переулок, 8.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат тогда пошутил, что такая “подготовка” в РФ свидетельствует о том, что там “никакой паники нет”.

К слову, обычно страны устанавливают модульные установки, которые способны автоматически сбивать воздушные цели, однако Россия, говорит Юрий Игнат, выходит из ситуации как может.

В ISW заявили, что это не иначе, как информационная игра РФ, чтобы подготовить россиян к затяжной войне в Украине и последующим жертвам.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 361-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW, Karolgoal

Фото: C4H10FO2P

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка