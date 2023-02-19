Февраль, 19 в 9:50

Российские оккупанты установили системы противовоздушной обороны на крыше здания в пока оккупированном Севастополе.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики заметили системы ПВО во временно захваченном Крыму после изучения геолокационных кадров.

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Кроме того, в ISW добавили ссылку на комментарий пользователя Karolgoal в Twitter, который, тщательно изучив особенности здания и деревьев вокруг, заявил, что на 90% уверен, что не ошибся с координатами установленной россиянами системы ПВО.

I’m 90% sure this is this building.

Shape of the tree always helps ^^

Air defence position: 44.612222, 33.523837.

Sevastopol.@GeoConfirmed pic.twitter.com/fLIVmBViox — Karolgoal (@kargolow) February 18, 2023

Напомним, что месяц назад в соцсетях начали появляться фото и видео, как в Москве с помощью кранов затаскивают на крыши зданий колесные зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1.

Так, ЗРПК принялись устанавливать на крышу здания Минобороны РФ.

Еще один такой комплекс был замечен на крыше бизнес-центра по адресу Тетеринский переулок, 8.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат тогда пошутил, что такая “подготовка” в РФ свидетельствует о том, что там “никакой паники нет”.

К слову, обычно страны устанавливают модульные установки, которые способны автоматически сбивать воздушные цели, однако Россия, говорит Юрий Игнат, выходит из ситуации как может.

В ISW заявили, что это не иначе, как информационная игра РФ, чтобы подготовить россиян к затяжной войне в Украине и последующим жертвам.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 361-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW, Karolgoal

Фото: C4H10FO2P