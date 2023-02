Российские оккупанты установили системы противовоздушной обороны на крыше здания в пока оккупированном Севастополе.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики заметили системы ПВО во временно захваченном Крыму после изучения геолокационных кадров.

Кроме того, в ISW добавили ссылку на комментарий пользователя Karolgoal в Twitter, который, тщательно изучив особенности здания и деревьев вокруг, заявил, что на 90% уверен, что не ошибся с координатами установленной россиянами системы ПВО.

I’m 90% sure this is this building.

Shape of the tree always helps ^^

Air defence position: 44.612222, 33.523837.

Sevastopol.@GeoConfirmed pic.twitter.com/fLIVmBViox

— Karolgoal (@kargolow) February 18, 2023