Оккупанты установили системы ПВО на крыше здания в Севастополе – ISW
Российские оккупанты установили системы противовоздушной обороны на крыше здания в пока оккупированном Севастополе.
Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).
Американские аналитики заметили системы ПВО во временно захваченном Крыму после изучения геолокационных кадров.
Кроме того, в ISW добавили ссылку на комментарий пользователя Karolgoal в Twitter, который, тщательно изучив особенности здания и деревьев вокруг, заявил, что на 90% уверен, что не ошибся с координатами установленной россиянами системы ПВО.
I’m 90% sure this is this building.
Shape of the tree always helps ^^
Air defence position: 44.612222, 33.523837.
Sevastopol.@GeoConfirmed pic.twitter.com/fLIVmBViox
— Karolgoal (@kargolow) February 18, 2023
Напомним, что месяц назад в соцсетях начали появляться фото и видео, как в Москве с помощью кранов затаскивают на крыши зданий колесные зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1.
Так, ЗРПК принялись устанавливать на крышу здания Минобороны РФ.
Еще один такой комплекс был замечен на крыше бизнес-центра по адресу Тетеринский переулок, 8.
Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат тогда пошутил, что такая “подготовка” в РФ свидетельствует о том, что там “никакой паники нет”.
К слову, обычно страны устанавливают модульные установки, которые способны автоматически сбивать воздушные цели, однако Россия, говорит Юрий Игнат, выходит из ситуации как может.
В ISW заявили, что это не иначе, как информационная игра РФ, чтобы подготовить россиян к затяжной войне в Украине и последующим жертвам.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 361-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: C4H10FO2P