Окупанти встановили системи ППО на даху будівлі в Севастополі – ISW

Російські окупанти встановили системи протиповітряної оборони на даху будівлі в поки окупованому Севастополі.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики помітили системи ППО в тимчасово захопленому Криму після вивчення геолокаційних кадрів.

Крім того, в ISW додали посилання на коментар користувача Karolgoal у Twitter, який, ретельно вивчивши особливості будівлі та дерев навколо, заявив, що на 90% впевнений, що не помилився з координатами встановленої росіянами системи ППО.

I’m 90% sure this is this building.

Shape of the tree always helps ^^

Air defence position: 44.612222, 33.523837.

Sevastopol.@GeoConfirmed pic.twitter.com/fLIVmBViox

— Karolgoal (@kargolow) February 18, 2023