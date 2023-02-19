Окупанти встановили системи ППО на даху будівлі в Севастополі – ISW

Лютий, 19 в 9:50

Російські окупанти встановили системи протиповітряної оборони на даху будівлі в поки окупованому Севастополі.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики помітили системи ППО в тимчасово захопленому Криму після вивчення геолокаційних кадрів.

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Крім того, в ISW додали посилання на коментар користувача Karolgoal у Twitter, який, ретельно вивчивши особливості будівлі та дерев навколо, заявив, що на 90% впевнений, що не помилився з координатами встановленої росіянами системи ППО.

I’m 90% sure this is this building.

Shape of the tree always helps ^^

Air defence position: 44.612222, 33.523837.

Sevastopol.@GeoConfirmed pic.twitter.com/fLIVmBViox — Karolgoal (@kargolow) February 18, 2023

Нагадаємо, що місяць тому в соцмережах почали з’являтися фото та відео, як у Москві за допомогою кранів затягають на дахи будівель колісні зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир-С1.

Так, ЗРГК заходилися встановлювати на дах будівлі Міноборони РФ.

Ще один такий комплекс помітили на даху бізнес-центру за адресою Тетеринський провулок, 8.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат тоді пожартував, що така “підготовка” в РФ свідчить про те, що там “никакой паники нет”.

До слова, зазвичай країни встановлюють модульні установки, які здатні автоматично збивати повітряні цілі, однак Росія, каже Юрій Ігнат, вирішує ситуацію, як може.

В ISW заявили, що не інакше, ніж інформаційна гра РФ, щоб підготувати росіян до затяжної війни в Україні та подальших жертв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 361-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW, Karolgoal

Фото: C4H10FO2P