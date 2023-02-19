Окупанти встановили системи ППО на даху будівлі в Севастополі – ISW
Російські окупанти встановили системи протиповітряної оборони на даху будівлі в поки окупованому Севастополі.
Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Американські аналітики помітили системи ППО в тимчасово захопленому Криму після вивчення геолокаційних кадрів.
Крім того, в ISW додали посилання на коментар користувача Karolgoal у Twitter, який, ретельно вивчивши особливості будівлі та дерев навколо, заявив, що на 90% впевнений, що не помилився з координатами встановленої росіянами системи ППО.
I’m 90% sure this is this building.
Shape of the tree always helps ^^
Air defence position: 44.612222, 33.523837.
Sevastopol.@GeoConfirmed pic.twitter.com/fLIVmBViox
— Karolgoal (@kargolow) February 18, 2023
Нагадаємо, що місяць тому в соцмережах почали з’являтися фото та відео, як у Москві за допомогою кранів затягають на дахи будівель колісні зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир-С1.
Так, ЗРГК заходилися встановлювати на дах будівлі Міноборони РФ.
Ще один такий комплекс помітили на даху бізнес-центру за адресою Тетеринський провулок, 8.
Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат тоді пожартував, що така “підготовка” в РФ свідчить про те, що там “никакой паники нет”.
До слова, зазвичай країни встановлюють модульні установки, які здатні автоматично збивати повітряні цілі, однак Росія, каже Юрій Ігнат, вирішує ситуацію, як може.
В ISW заявили, що не інакше, ніж інформаційна гра РФ, щоб підготувати росіян до затяжної війни в Україні та подальших жертв.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 361-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: C4H10FO2P