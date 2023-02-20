Премьер Японии анонсировал $5,5 млрд дополнительной помощи Украине
Украина получит от Японии новый пакет финансовой помощи в размере 5,5 миллиардов долларов. Об этом в понедельник, 20 февраля, за несколько дней до первой годовщины российского полномасштабного вторжения в Украину заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.
– До сих пор существует потребность помогать людям, чьи средства к существованию были разрушены войной и восстанавливать разрушенную инфраструктуру. Мы решили предоставить дополнительную финансовую поддержку в размере 5,5 миллиарда долларов, – рассказал Кисида, выступая на симпозиуме аналитических центров.
Напомним, что на днях правительство Японии приняло решение о предоставлении экстренной грантовой помощи в размере около $550 тысяч в качестве поддержки подготовки к зиме в Украине.
До этого Япония выделила $10 млн на чрезвычайные меры в Украине.
С начала полномасштабной российской вооруженной агрессии Япония уже предоставила Украине миллионы долларов на гуманитарную помощь, транспортные средства, бронежилеты, беспилотники, каски, медоборудование и костюмы для химзащиты.