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Премьер Японии анонсировал $5,5 млрд дополнительной помощи Украине

Анастасия Гевко, редактор ленты
Премьер Японии анонсировал $5,5 млрд дополнительной помощи Украине
Фото: Getty Images

Украина получит от Японии новый пакет финансовой помощи в размере 5,5 миллиардов долларов. Об этом в понедельник, 20 февраля, за несколько дней до первой годовщины российского полномасштабного вторжения в Украину заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.

– До сих пор существует потребность помогать людям, чьи средства к существованию были разрушены войной и восстанавливать разрушенную инфраструктуру. Мы решили предоставить дополнительную финансовую поддержку в размере 5,5 миллиарда долларов, – рассказал Кисида, выступая на симпозиуме аналитических центров.

Напомним, что на днях правительство Японии приняло решение о предоставлении экстренной грантовой помощи в размере около $550 тысяч в качестве поддержки подготовки к зиме в Украине.

До этого Япония выделила $10 млн на чрезвычайные меры в Украине.

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С начала полномасштабной российской вооруженной агрессии Япония уже предоставила Украине миллионы долларов на гуманитарную помощь, транспортные средства, бронежилеты, беспилотники, каски, медоборудование и костюмы для химзащиты.

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Источник: AFP
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