Прем’єр Японії анонсував $5,5 млрд додаткової допомоги Україні

Лютий, 20 в 13:49

Україна отримає від Японії новий пакет фінансової допомоги розміром у 5,5 мільярда доларів. Про це у понеділок, 20 лютого, за кілька днів до першої річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну, заявив японський прем’єр-міністр Фуміо Кісіда.

– Досі існує потреба допомагати людям, чиї засоби до існування були зруйновані війною, і відновлювати зруйновану інфраструктуру. Ми вирішили надати додаткову фінансову підтримку в розмірі 5,5 мільярда доларів, – розповів Кісіда, виступаючи на симпозіумі аналітичних центрів.

Нагадаємо, що днями уряд Японії ухвалив рішення про надання екстреної грантової допомоги у розмірі близько $550 тисяч як підтримки підготувань до зими в Україні.

До цього Японія надала $10 млн на надзвичайні заходи в Україні.

Зараз дивляться

Від початку повномасштабної російської збройної агресії Японія вже надала Україні мільйони доларів на гуманітарну допомогу, транспортні засоби, бронежилети, безпілотники, каски, медобладнання та костюми для хімзахисту.