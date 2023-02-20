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Факти / Світ

Прем’єр Японії анонсував $5,5 млрд додаткової допомоги Україні

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Прем’єр Японії анонсував $5,5 млрд додаткової допомоги Україні
Фото: Getty Images

Україна отримає від Японії новий пакет фінансової допомоги розміром у 5,5 мільярда доларів. Про це у понеділок, 20 лютого, за кілька днів до першої річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну, заявив японський прем’єр-міністр Фуміо Кісіда. 

– Досі існує потреба допомагати людям, чиї засоби до існування були зруйновані війною, і відновлювати зруйновану інфраструктуру. Ми вирішили надати додаткову фінансову підтримку в розмірі 5,5 мільярда доларів, – розповів Кісіда, виступаючи на симпозіумі аналітичних центрів.

Нагадаємо, що днями уряд Японії ухвалив рішення про надання екстреної грантової допомоги у розмірі близько $550 тисяч як підтримки підготувань до зими в Україні.

До цього Японія надала $10 млн на надзвичайні заходи в Україні.

Зараз дивляться

Від початку повномасштабної російської збройної агресії Японія вже надала Україні мільйони доларів на гуманітарну допомогу, транспортні засоби, бронежилети, безпілотники, каски, медобладнання та костюми для хімзахисту. 

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Джерело: AFP
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