Россияне, что с лицом? Реакция сети на визит Джо Байдена в Киев
20 февраля, накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, с официальным визитом в Киев прибыл президент США Джо Байден.
Реакция сети не заставила себя долго ждать. Украинцы уже создали десятки мемов про Байдена в столице нашей страны. В частности, шутки касаются реакции россиян и кровавого диктатора Владимира Путина на приезд главы США.
Факты ICTV собрали подборку актуальных мемов о визите Джо Байдена в Украину.
Мені нравиться як воно горить, а мамкіни разрєшатєлі бігають, суєтяться, калібри шукають…#Байден #Зеленський #Biden #BideininKyiv #Байденвкиєві pic.twitter.com/028A8BlxA5
— Джон Тахома (@andjohn_tah) February 20, 2023
Рсня: погрожує масованими ракетними обстрілами на річницю війни.
Байден: їду в Київ. Вірю в ППО.
Рсня: обсирається в коментарях, стікає піною, б’ється в конвульсіях.
— Prince (@PrinceShpil) February 20, 2023
Шутят в сети и о том, как Байден пересек украинскую границу.
Ексклюзивний кадр. Джо Байден по дорозі в Київ pic.twitter.com/zkd369BZNa
— Palavna (@palavna_) February 20, 2023
Есть шутки о причине приезда Байдена в Украину. Например, он захотел попробовать легендарную киевскую перепичку, поиграть в шахматы в парке Тараса Шевченко или купить военную флиску.
⚡️Джо Байден прибув у Київ і вже грає з однолітками у шахи в парку Шевченко pic.twitter.com/z0tI8c5Tq3
— пан Євгеній (@chornobryvci) February 20, 2023
Здається, Байден приїхав в Київ! pic.twitter.com/yWFHm6yq27
— Аніта Полоцька (@polotskaanita) February 20, 2023
В сети уже появились первые фото Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они почтили память погибших защитников Украины у Стены памяти Михайловского собора.