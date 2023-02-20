Февраль, 20 в 13:12

20 февраля, накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, с официальным визитом в Киев прибыл президент США Джо Байден.

Реакция сети не заставила себя долго ждать. Украинцы уже создали десятки мемов про Байдена в столице нашей страны. В частности, шутки касаются реакции россиян и кровавого диктатора Владимира Путина на приезд главы США.

Факты ICTV собрали подборку актуальных мемов о визите Джо Байдена в Украину.

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Шутят в сети и о том, как Байден пересек украинскую границу.

Ексклюзивний кадр. Джо Байден по дорозі в Київ pic.twitter.com/zkd369BZNa — Palavna (@palavna_) February 20, 2023

Есть шутки о причине приезда Байдена в Украину. Например, он захотел попробовать легендарную киевскую перепичку, поиграть в шахматы в парке Тараса Шевченко или купить военную флиску.

⚡️Джо Байден прибув у Київ і вже грає з однолітками у шахи в парку Шевченко pic.twitter.com/z0tI8c5Tq3 — пан Євгеній (@chornobryvci) February 20, 2023

Здається, Байден приїхав в Київ! pic.twitter.com/yWFHm6yq27 — Аніта Полоцька (@polotskaanita) February 20, 2023

В сети уже появились первые фото Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они почтили память погибших защитников Украины у Стены памяти Михайловского собора.