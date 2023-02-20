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Факты / Україна

Россияне, что с лицом? Реакция сети на визит Джо Байдена в Киев

Карина Зуева, редактор раздела Lifestyle
Джо Байден
Фото: Depositphotos

20 февраля, накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, с официальным визитом в Киев прибыл президент США Джо Байден.

Реакция сети не заставила себя долго ждать. Украинцы уже создали десятки мемов про Байдена в столице нашей страны. В частности, шутки касаются реакции россиян и кровавого диктатора Владимира Путина на приезд главы США.

Факты ICTV собрали подборку актуальных мемов о визите Джо Байдена в Украину.

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Есть шутки о причине приезда Байдена в Украину. Например, он захотел попробовать легендарную киевскую перепичку, поиграть в шахматы в парке Тараса Шевченко или купить военную флиску.

Меми про Байдена в Києві

Меми про Байдена у Києві

Меми про Байдена в Києві

Меми про Байдена в Києві

В сети уже появились первые фото Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они почтили память погибших защитников Украины у Стены памяти Михайловского собора.

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