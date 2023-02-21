Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Данилов назвал речь Путина наихудшим выступлением за все 20 лет

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Олексій Данілов
Фото: УНИАН

Сегодняшнее выступление президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием России было худшим за все 20 лет.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

— Это было худшее выступление президента России за все 20 лет. Если вы посмотрите на те лица, которые были в зале, если вы посмотрите, какая была реакция на те процессы, на которых акцентировал Путин, даже на то, как хлопает Медведев, то такой ловкости, как была раньше, уже нет, — говорит он.

Читайте
Путин может мобилизовать еще сотни тысяч человек на войну в Украине – NYT

Кроме того, Данилов обратил внимание на изменение риторики в речи Путина, что он уже не акцентирует внимание на захвате всей Украины, а лишь Луганской и Донецкой областей. Однако секретарь СНБО считает, что планы Кремля по оккупации всего нашего государства не изменились.

Сейчас смотрят

– Они на сегодня уменьшают для себя все свои желания. Сейчас у них есть план Б, он заключается в следующем – подписание каких-либо переговорных позиций с нашей страной для того, чтобы мы уступили часть наших земель якобы за мир. Это для нас абсолютно недопустимые вещи. У нас есть Конституция, в которой четко определены границы нашей страны, – говорит Данилов.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка