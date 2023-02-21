Данилов назвал речь Путина наихудшим выступлением за все 20 лет

Февраль, 21 в 20:25

Сегодняшнее выступление президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием России было худшим за все 20 лет.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

— Это было худшее выступление президента России за все 20 лет. Если вы посмотрите на те лица, которые были в зале, если вы посмотрите, какая была реакция на те процессы, на которых акцентировал Путин, даже на то, как хлопает Медведев, то такой ловкости, как была раньше, уже нет, — говорит он.

Кроме того, Данилов обратил внимание на изменение риторики в речи Путина, что он уже не акцентирует внимание на захвате всей Украины, а лишь Луганской и Донецкой областей. Однако секретарь СНБО считает, что планы Кремля по оккупации всего нашего государства не изменились.

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