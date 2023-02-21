Данілов назвав промову Путіна найгіршим виступом за всі 20 років

Лютий, 21 в 20:25

Сьогоднішній виступ президента РФ Володимира Путіна перед Федеральними зборами Росії був найгіршим за всі 20 років.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

– Це був найгірший виступ президента Росії за всі 20 років. Якщо ви подивитесь на ті обличчя, які були в залі, якщо ви подивитеся, яка була реакція на ті процеси, на яких наголошував Путін, навіть на те, як плескає Медведєв, то такої спритності, як була раніше, вже немає, – каже він.

Крім того, Данілов звернув увагу на зміну риторики в промові Путіна, що він вже не наголошує на захопленні всієї України, а лише Луганської та Донецької областей. Проте секретар РНБО вважає, що плани Кремля щодо окупації всієї нашої держави не змінилися.

Зараз дивляться

– Вони на сьогодні зменшують для себе всі свої бажання. Зараз у них на меті план Б – підписання будь-яких переговорних позицій з нашою країною, щоб ми поступилися частиною наших земель за ніби-то мир. Це є для нас абсолютно неприпустимі речі. У нас є Конституція, в якій чітко визначено межі нашої країни, – говорить Данілов.