Генерал-лейтенант Александр Павлюк стал первым замминистра обороны

Февраль, 21 в 9:57

Заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк стал первым заместителем министра обороны Украины Алексея Резникова.

Об этом он написал в Telegram.

— С сегодняшнего дня – в должности первого заместителя министра обороны. Считаю, что сотрудничество военных и гражданских – единственный эффективный способ преодоления врага. У нас одна цель – Победа. Сейчас мы должны направить весь опыт и возможности на ее достижение. Освободить Украину, сохранить людей, — говорится в сообщении.

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Правительство Украины 14 февраля назначило новых заместителей министра обороны Алексея Резникова, а также министра внутренних дел Игоря Клименко. Александр Павлюк стал первым заместителем главы Минобороны.