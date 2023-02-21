Лютий, 21 в 9:57

Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк став першим заступником міністра оборони України Олексія Резнікова.

Про це він написав у Telegram.

– Відсьогодні – на посаді першого заступника міністра оборони. Вважаю, що співпраця військових і цивільних – єдиний ефективний спосіб здолання ворога. У нас одна ціль – Перемога. Зараз ми маємо направити весь досвід і спроможності на її досягнення. Звільнити Україну, зберегти людей, – йдеться в повідомленні.

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Уряд України 14 лютого призначив нових заступників міністра оборони Олексія Резнікова, а також міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Олександр Павлюк став першим заступником очільника Міноборони.