Февраль, 21 в 6:15

Вооруженные силы Украины дают отпор российским оккупантам, которые все силы бросают на наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки.

Карта боевых действий в Украине на 21.02.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 363-е сутки.

Сейчас смотрят

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.