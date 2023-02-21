Карта бойових дій на 21.02.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Збройні сили України дають відсіч російським окупантам, які всі сили кидають на наступ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Невського, Бахмута, Новобахмутівки, Водяного та Мар’їнки.
Карта бойових дій в Україні на 21.02.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 363-тю добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.