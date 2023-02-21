Карта бойових дій на 21.02.2023 – ситуація на фронті

Лютий, 21 в 6:15

Збройні сили України дають відсіч російським окупантам, які всі сили кидають на наступ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Невського, Бахмута, Новобахмутівки, Водяного та Мар’їнки.

Карта бойових дій в Україні на 21.02.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 363-тю добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.