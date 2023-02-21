Лютий, 21 в 16:59

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що очільник МЗС Китаю Ван І поділився з ним ключовими позиціями “мирного плану”.

Документ буде детально вивчений українською стороною після отримання повного тексту.

– Ми з нетерпінням очікуємо отримання тексту, оскільки це не те, де можна зробити висновки, лише почувши, про що план. Потрібно дізнатися всі деталі. Щойно ми отримаємо документ, ми ретельно його вивчимо і зробимо висновки, – сказав Кулеба на пресконференції у Брюсселі.

Водночас глава МЗС України наголосив, що основним пріоритетом залишається формула миру президента Володимира Зеленського.

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Кулеба також зазначив, що всі дії Китаю в контексті російської агресії мають бути націлені на захист принципу територіальної цілісності України.

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на європейських чиновників повідомило, що китайський план мирного врегулювання війни РФ проти України містить заклики до припинення постачання Україні зброї та вогню.

Нагадаємо, що про готовність представити свою мирну пропозицію Ван І заявив на Мюнхенській конференції з безпеки.

Як зазначає CNN, унікальність цієї заяви в тому, що головний дипломат Китаю назвав війну в Україні “війною”, а не “конфліктом”.