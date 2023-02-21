Міць. Українська кам’яна: в магазинах появилась лимитированная партия Артемсоли

Февраль, 21 в 11:46

Госпредприятие Артемсоль к годовщине полномасштабной войны выпустило лимитированную партию соли из уничтоженного Соледара. Собранные средства пойдут на формирование армии дронов для украинской разведки, сообщает фонд United24.

Летом 2022 года продукция Артемсоли исчезла с полок магазинов, поскольку в апреле из-за обстрелов РФ в шахтах Соледара впервые со времен Второй мировой войны прекратили добывать соль. Цеха предприятия сгорели, но сама соль уцелела и стала еще одним символом мощи украинских защитников и всего народа.

В частности, удалось найти 20 т еще нереализованной Артемсоли, которые разделили на 100 тыс. символических пачек по 200 г и назвали Міць. Українська кам’яна.

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Стоимость пачки — 500 грн, из которых 465 грн пойдут на формирование флотилии дронов-камикадзе для ГУР.

Приобрести соль из лимитированной партии можно в магазинах сети Сильпо или заказать онлайн на Rozetka.

Продажа и доставка возможны только на территории Украины, поскольку соль признана стратегическим продуктом — ее экспорт запрещен.

Источник: United24

Фото: United24