Август, 12 в 12:33

Из-за полномасштабной войны остановилось украинское предприятие Артемсоль. Теперь соль для Украины будут добывать на Закарпатье, где уже начинают разрабатывать Буштынское соляное месторождение.

Об этом сообщил руководитель Закарпатской ОВА Виктор Микита. По его словам, область сможет обеспечить солью всю страну.

– Из-за боевых действий в Донецкой области остановилось госпредприятие Артемсоль, которое обеспечивало потребности страны в соли. Именно поэтому – для выполнения отдельных задач по покрытию продовольственной безопасности Украины, Закарпатье включилось в эту сложную, но сверхважную работу. На территории Буштынской общины стартовали работы в рамках инвестиционного соглашения с одним из обществ. И уже вскоре наша область сможет обеспечить солью всю страну, – рассказал Микита.

Соль на территории нынешнего Закарпатья добывалась еще более 2 тыс. лет тому назад. Первые соляные шахты на территории Солотвинского месторождения начали строить в XVIII веке.

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В 1980-х здесь добывалось по 1 млн тонн каменной соли в год, действовали две шахты. Однако почти 20 лет тому назад их затопило подземными водами. Образовалось много опасных карстовых провалов. Солерудник закрыли. Возобновление работы этих затопленных шахт невозможно.

Согласно оценкам ученых, запасы соли в Солотвинском месторождении составляют около 200 млн тонн. Так что “белое золото” из-под земли здесь можно было бы добывать еще две сотни лет. В общей сложности запасы каменной соли на Закарпатье достигают 349 млн тонн. В регионе есть несколько огромных соляных куполов.

Разведанное месторождение в поселке Буштыно, о котором сообщил Виктор Микита, находится в 30 км от Солотвино.

– После предварительных геологических исследований здесь обнаружили колоссальный соляной пласт, который начинается с 35 до 500 метров, – отметил Микита.

Перекроет 100% потребностей: на Закарпатье будут добывать соль для всей Украины / 4 фотографии

Он уточнил, что на Буштынском соляном месторождении будут добывать столовую и техническую соль. В настоящее время уже стартовали инженерные работы по строительству подъездной дороги. Осуществляется разметка буровых площадок.

Соль здесь будут добывать методом подземного выщелачивания через буровые скважины с поверхности земли. Оборудование для глубокого промышленного бурения уже есть.

– По информации специалистов, уже через 6 месяцев у нас будет первая добытая соль. Месторождение сможет обеспечить 100% потребности Украины в технической соли, поставляемой для содержания дорог в зимний период. Сейчас потребность страны в технической соли – до 450 тыс. тонн в сезон. После планового развития инфраструктуры предприятие начнет поставки столовой соли для населения, — добавил Микита.

Ежемесячно на Буштынском месторождении планируют добывать до 150 тыс. тонн соли.

Ранее в Министерстве экономики Украины заверили, что после временной остановки предприятия Артемсоль в результате постоянных боевых действий дефицита соли в стране не будет.