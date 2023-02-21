Февраль, 21 в 8:29

Возможности российской противовоздушной обороны в Украине могут ослабнуть после выведения из прифронтовых районов зенитно-ракетных комплексов С-300.

Такой прогноз был озвучен в Институте изучения войны (ISW) после сообщения Генштаба ВСУ о том, что российские войска вывели часть систем С-300 из пунктов дислокации в Украине и передали их на ремонтные предприятия в России.

Кроме того, американские аналитики считают, что такие действия окупантов могут свидетельствовать о том, что проблемы с обслуживанием систем противовоздушной обороны в РФ значительно шире.

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– Сообщения о передаче систем С-300 указывают на то, что российские войска использовали их настолько интенсивно, что технического обслуживания низших эшелонов недостаточно для их ремонта, – отмечают в ISW.

Отметим, что о проблемах с ремонтом систем противовоздушной обороны, которые РФ разместила в Украине, стало известно 19 февраля.

По данным Генштаба ВСУ, российским войскам пришлось вывести часть систем С-300 из пунктов дислокации в Украине и передать их на ремонтные предприятия в России из-за проблем со снабжением комплектования и ремонтом в боевых условиях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 363-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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