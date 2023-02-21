Можливості російської ППО можуть ослабнути – ISW

Лютий, 21 в 8:29

Можливості російської протиповітряної оборони в Україні можуть ослабнути після виведення з прифронтових районів зенітно-ракетних комплексів С-300.

Такий прогноз озвучили в Інституті вивчення війни (ISW) після повідомлення Генштабу ЗСУ про те, що російські війська вивели частину систем С-300 із пунктів дислокації в Україні та передали їх на ремонтні підприємства в Росії.

Крім того, американські аналітики вважають, що такі дії окупантів можуть свідчити про те, що проблеми з обслуговуванням систем протиповітряної оборони у РФ значно ширші.

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– Повідомлення про передання систем С-300 вказують на те, що російські війська використовували їх настільки інтенсивно, що технічного обслуговування нижчих ешелонів недостатньо для їхнього ремонту, – наголошують в ISW.

Зауважимо, що про проблеми з ремонтом систем протиповітряної оборони, які РФ розмістила в Україні, стало відомо 19 лютого.

За даними Генштабу ЗСУ, російським військам довелося вивести частину систем С-300 із пунктів дислокації в Україні та передати їх на ремонтні підприємства в Росії через проблеми з постачанням комплектовання та ремонтом у бойових умовах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 363-тю добу.

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