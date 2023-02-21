700 танков для Украины и обстрел Запорожской области: что происходит на 363-е сутки войны в Украине (онлайн)
Президент США Джо Байден анонсировал поставки 700 танков и тысяч бронемашин для Украины.
США выделяют новый пакет помощи для Украины общим объемом в $460 млн.
РФ в очередной раз атаковала Запорожскую область.
Российские оккупанты дали работникам бюджетных организаций Горловки Донецкой области время до июля для получения паспортов РФ.
Если до 1 июля у бюджетников не будет российских паспортов, их уволят с занимаемых должностей.
Согласно информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, работникам бюджетной сферы приказали поставить подписи под “распоряжением” так называемой оккупационной администрации Горловки о необходимости получения гражданства Российской Федерации.
Авиация Сил обороны накануне нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также по вражескому зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.
Кроме того, наши защитники сбили три беспилотника типа Ланцет.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- две позиции противовоздушной обороны врага,
- батарею реактивных систем залпового огня россиян.
Вооруженные силы Украины дают отпор российским оккупантам, которые все силы бросают на наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки.
МИД Германии советует своим гражданам не ехать в Россию.
Особенно это касается ближайших дней, с 20 по 26 февраля, когда в России пройдет ряд официальных мероприятий, в связи с которыми будут ужесточены меры безопасности.
Немецкий МИД особенно предостерегает от поездок в российские области, близкие к границе с Украиной – Ростовскую, Краснодарскую, Саратовскую, Воронежскую и Волгоградскую и другие приграничные регионы.