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Факты / Україна
Малиновская Ангелина |
700 танков для Украины и обстрел Запорожской области: что происходит на 363-е сутки войны в Украине (онлайн)

700 танков для Украины и обстрел Запорожской области: что происходит на 363-е сутки войны в Украине (онлайн)

Президент США Джо Байден анонсировал поставки 700 танков и тысяч бронемашин для Украины.

США выделяют новый пакет помощи для Украины общим объемом в $460 млн.

РФ в очередной раз атаковала Запорожскую область.

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07:29 - 21 февраля

Российские оккупанты дали работникам бюджетных организаций Горловки Донецкой области время до июля для получения паспортов РФ.

Если до 1 июля у бюджетников не будет российских паспортов, их уволят с занимаемых должностей.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, работникам бюджетной сферы приказали поставить подписи под “распоряжением” так называемой оккупационной администрации Горловки о необходимости получения гражданства Российской Федерации.

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06:51 - 21 февраля

Авиация Сил обороны накануне нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также по вражескому зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Кроме того, наши защитники сбили три беспилотника типа Ланцет.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • две позиции противовоздушной обороны врага,
  • батарею реактивных систем залпового огня россиян.
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06:20 - 21 февраля

Вооруженные силы Украины дают отпор российским оккупантам, которые все силы бросают на наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки.

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00:00 - 21 февраля

МИД Германии советует своим гражданам не ехать в Россию.

Особенно это касается ближайших дней, с 20 по 26 февраля, когда в России пройдет ряд официальных мероприятий, в связи с которыми будут ужесточены меры безопасности.

Немецкий МИД особенно предостерегает от поездок в российские области, близкие к границе с Украиной – Ростовскую, Краснодарскую, Саратовскую, Воронежскую и Волгоградскую и другие приграничные регионы.

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