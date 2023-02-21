07:29 -

Российские оккупанты дали работникам бюджетных организаций Горловки Донецкой области время до июля для получения паспортов РФ.

Если до 1 июля у бюджетников не будет российских паспортов, их уволят с занимаемых должностей.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, работникам бюджетной сферы приказали поставить подписи под “распоряжением” так называемой оккупационной администрации Горловки о необходимости получения гражданства Российской Федерации.