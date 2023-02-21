Февраль, 21 в 18:54

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США и главой Комитета по иностранным делам Майклом Макколом.

– Это очень мощный сигнал. Вчера – визит президента Байдена, сегодня – встреча с вами. Я считаю, что это очень важное свидетельство того, что Соединенные Штаты поддерживают Украину, – подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил за мощную поддержку обеих палат и партий Конгресса, президента США и всего американского народа:

– Мы благодарны за все предпринятые шаги, которые были поддержаны президентом США и Конгрессом. За пакеты помощи нашей армии, наших военных на поле боя. И, конечно, за финансовую поддержку для преодоления всех вызовов, возникших в результате российской агрессии.

Нам нужно оружие, чтобы остановить эти преступления: Зеленский в Киеве встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США / 4 фотографии

Президент Украины подробно сообщил конгрессменам о ситуации на фронте и преступлениях, совершенных российскими оккупантами.

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– Только что мне сообщили, что в очередной раз был обстрелян Херсон. Снова погибли люди. Нам нужно оружие, чтобы остановить эти преступления, – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он рассказал о прогнозе развития ситуации на передовой в последующие месяцы и отметил, что украинский народ верит в ВСУ. Глава государства выразил убеждение, что Украина одержит победу в войне.

Также Зеленский проинформировал о первоочередных нуждах ВСУ в вооружении и военной технике.

Президент отдельно остановился на важности признания России государством, ответственным за кампанию террора против гражданского населения, необходимости создания специального трибунала по рассмотрению преступления агрессии России против Украины и направлению арестованных российских активов на восстановление нашей страны.