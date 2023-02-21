Февраль, 21 в 14:29

Недавно стало известно, что Италия может поставить Украине боевые самолеты Tornado. Но пока не хочет делать это первой. Об этом пишет издание La Reppublica со ссылкой на собственные источники.

Самолет Tornado был разработан в 1970-х годах Panavia – общей компанией ФРГ, Италии и Британии. Что известно о Panavia Tornado: характеристики, цена и высота – читайте в материале.

Panavia Tornado: характеристики самолета

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что Panavia Tornado – достаточно не новый самолет, он начал использоваться странами НАТО еще в 1980-х годах. Это фактически самолет, который может выполнять функции как бомбардировщика, так и истребителя.

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Можно назвать многофункциональным, но есть у него как преимущества, так и недостатки. Он действительно имеет достаточно большую максимальную скорость.

Это – почти 2,2 маха. Он сверхзвуковой, может совершать операции на достаточно недосягаемой для большинства малого и среднего радиусов действия зенитно-ракетных комплексов врага высоте, и фактически имеет неплохую грузоподъемность – почти 9 тыс. кг.

Это обеспечивает ему эффективную работу в зоне боевых действий, где отсутствует, в первую очередь, насыщение действительно большого количества эффективного ПВО. Так как максимальная высота, по которой он может действовать, – это 15 км.

Кроме этого, по словам эксперта, Panavia Tornado необязательно использовать именно для нанесения ударов по объектам путем бомбовой нагрузки. Он может использоваться и для нанесения ракетных ударов, за счет ракет воздух-поверхность и воздух-воздух.

Хотя его возможности по ведению боевых действий в воздушном пространстве против СУ-35, например, сомнительны, но его не только для этого могут использовать.

Но и для поддержки именно передовых подразделений ВСУ, в передовой зоне, без глубокого захождения в рискованную зону действия российского ПВО или именно мобильных групп по ПЗРК. Таким образом, он может быть достаточно эффективным.

Однако Panavia Tornado – это самолет третьего поколения (даже не четвертого). Мягко говоря, он немного устаревший. Даже несмотря на все свои модернизации, которые он проходил, они не совсем отвечают тем потребностям, которые сейчас есть в современной полномасштабной войне.

Хотя как элемент для выполнения сугубо каких-то миссий, которые определены именно для него, довольно неплохо может себя проявить и повысить эффективность наших ВСУ в контрнаступлении.

Panavia Tornado: характеристики