Лютий, 21 в 14:29

Нещодавно стало відомо, що Італія може поставити Україні бойові літаки Tornado. Та поки що не хоче робити це першою. Про це пише видання La Reppublica з посиланням на власні джерела.

Літак Tornado розробили у 1970-х роках Panavia – спільною компанією ФРН, Італії та Британії. Що відомо про Panavia Tornado: характеристики, ціна та висота – читайте в матеріалі.

Panavia Tornado: характеристики літака

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що Panavia Tornado – це достатньо не новий літак, він почав використовуватися країнами НАТО ще в 1980-х роках. Це, фактично, літак, який може виконувати функції як бомбардувальника, так і винищувача.

Зараз дивляться

Можна назвати багатофункціональним, але є у нього як переваги, так і недоліки. Він дійсно має досить велику максимальну швидкість. Це – майже 2,2 маха.

Він надзвуковий, може здійснювати операції на достатньо недосяжній для більшості малого та середнього радіусів дії зенітно-ракетних комплексів ворога висоті, та він має фактично непогану вантажопідйомність – майже 9 тис. кг.

Це забезпечує йому ефективну роботу у зоні бойових дій, де відсутнє, в першу чергу, насичення дійсно великої кількості ефективної ППО. Тому що максимальна висота, по якій він може діяти, це 15 км.

Крім цього, за словами експерта, Panavia Tornado необов’язково використовувати саме для нанесення ударів по об’єктах шляхом бомбового навантаження. Він може використовуватися і для нанесення ракетних ударів, за рахунок ракет повітря-поверхня і повітря-повітря.

Хоча його можливості по веденню бойових дій в повітряному просторі проти СУ-35, наприклад, сумнівні, але його не тільки для цього можуть використовувати.

Але й для підтримки саме передових підрозділів ЗСУ, в передовій зоні, без глибокого заходження в ризиковану зону дії російського ППО або саме мобільних груп з ПЗРК. Таким чином він може бути достатньо ефективним.

Однак Panavia Tornado – це літак третього покоління (навіть не четвертого). М’яко кажучи, він трохи застарілий.

Навіть попри всі свої модернізації, які він проходив, вони не зовсім відповідають тим потребам, які зараз є у сучасній повномасштабній війні.

Хоча як елемент для виконання суто якихось місій, які визначені саме для нього, то досить непогано може себе проявити та підвищити ефективність наших ЗСУ у контрнаступі.

Panavia Tornado: характеристики