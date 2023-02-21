Февраль, 21 в 16:54

С начала полномасштабной войны разница в потенциалах Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и Черноморского флота РФ сократилась втрое благодаря вооружению от партнеров.

Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа.

По его словам, в начале вторжения в феврале 2022 года соотношение сил и средств ВМС ВСУ и российского Черноморского флота составляло 12 к 1.

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– Те корабли и подразделения составляли в среднем 12 к 1. В настоящее время в связи с поступлением ракетных комплексов и другого вооружения от стран-партнеров разница этих потенциалов уменьшилась в три раза, – подчеркнул Неижпапа.

Он также заверил, что все подступы к Одесской области находятся под контролем украинского флота и ВСУ. Военные отслеживают ситуацию в небе, сбивают вражеские ракеты, беспилотники “и другой металлолом российского и иранского производства”.

– Все стратегические подступы к Одесской области под контролем Военно-морских сил и других подразделений ВСУ, – отметил Неижпапа.

В апреле прошлого года Вооруженные силы Украины уничтожили флагман Черноморского флота РФ – крейсер Москва с помощью ракет Нептун украинского производства.

А в конце октября во временно оккупированном Севастополе раздалась серия взрывов в акватории бухты, где расположен российский флот. В результате пострадали военные корабли РФ, на которых размещались крылатые ракеты.

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Источник: Военно-морские силы ВСУ