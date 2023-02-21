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Факты / Україна

Россияне одновременно с Херсоном обстреляли Очаков. Есть раненый

Татьяна Забожко, редактор ленты
швидка допомога_лікарня
Фото: Depositphotos

Около 12:00 21 февраля российские войска атаковали Очаков Николаевской области.

Обновлено в 14:32. Как уточнили в Оперативном командовании Юг, Очаков, как и Херсон, оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня.

Под огонь россиян попала портовая инфраструктура.

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Масштабы разрушений уточняются.

Обновлено в 13:42. В результате вражеского обстрела ранен мужчина.

В настоящее время, по словам начальника полиции области Сергея Шайхета, медики оказывают пострадавшему квалифицированную помощь.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 363-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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