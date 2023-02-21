Россияне одновременно с Херсоном обстреляли Очаков. Есть раненый
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Около 12:00 21 февраля российские войска атаковали Очаков Николаевской области.
Обновлено в 14:32. Как уточнили в Оперативном командовании Юг, Очаков, как и Херсон, оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня.
Под огонь россиян попала портовая инфраструктура.
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Масштабы разрушений уточняются.
Обновлено в 13:42. В результате вражеского обстрела ранен мужчина.
В настоящее время, по словам начальника полиции области Сергея Шайхета, медики оказывают пострадавшему квалифицированную помощь.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 363-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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