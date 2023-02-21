Росіяни одночасно з Херсоном обстріляли Очаків. Є поранений

Лютий, 21 в 14:32

Близько 12:00 21 лютого російські війська атакували Очаків Миколаївської області.

Оновлено о 14:32. Як уточнили в Оперативному командуванні Південь, Очаків, так само як і Херсон, окупанти обстріляли із реактивних систем залпового вогню.

Під вогонь окупантів потрапила портова інфраструктура.

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Масштаби руйнувань уточнюються.

Оновлено о 13:42. Унаслідок ворожого обстрілу поранено чоловіка.

Нині, за словами начальника поліції області Сергія Шайхета, медики надають постраждалому кваліфіковану допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 363-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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