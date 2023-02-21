Они могут выходить откуда угодно, но они обречены: Данилов о решении РФ по ядерному соглашению

Заявления России по поводу приостановлении действия договора с Вашингтоном о стратегических наступательных вооружениях являются “агонией путинского, фашистского режима”.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

– РФ давно вышла из международного права. Я хочу напомнить, что у РФ уже до этого не было никаких отношений с мировым сообществом. Они приняли свое решение о том, что внутреннее законодательство стоит над международным законодательством. Поэтому то решение, которое они приняли, для мира не должно быть неожиданностью. Кроме того, вы знаете, что они еще раз пугали своей ядерной дубинкой весь мир сегодня, что они будут проводить в ближайшее время обучение и тому подобное, – говорит он.