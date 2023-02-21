Вони можуть виходити звідки завгодно, але вони приречені: Данілов про рішення РФ щодо ядерної угоди

Заяви Росії щодо призупинення дії договору з Вашингтоном про стратегічні наступальні озброєння є “агонією путінського, фашистського режиму”.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– РФ давно вийшла з міжнародного права. Я хочу нагадати, що РФ вже до цього не мала жодних стосунків зі світовою спільнотою. Вони прийняли своє рішення, що внутрішнє законодавство стоїть над міжнародним законодавством. Тому те рішення, яке вони прийняли, для світу не має бути несподіванкою. Крім того, ви знаєте, що вони ще раз лякали своєю ядерним дубцем увесь світ сьогодні, що вони будуть проводити найближчим часом навчання тощо, – каже він.