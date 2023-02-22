Февраль, 22 в 18:05

Бывшему министру инфраструктуры Украины и его первому заместителю сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, что причинило государству более $30 млн ущерба.

По данным следствия, в 2015 году экс-чиновники издали приказ, который позволял частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту Южный.

— Приказ был издан несмотря на то, что акватория морского порта Южный является государственной собственностью и находится в пользовании Администрации морских портов Украины (АМПУ) и право на сборы принадлежит исключительно государственному предприятию. В соответствии с этим приказом АМПУ назначалась всего часть средств, другая часть взималась частными компаниями, — сообщили в САП.

В результате государству было нанесено более $30 млн ущерба, что подтверждено соответствующими выводами экспертиз.

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Действия экс-чиновников квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Местонахождение бывшего первого замминистра не установлено, поэтому о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.

Досудебное расследование по делу продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

Отметим, что в 2014-2016 годах Министерство инфраструктуры возглавлял Андрей Пивоварский.