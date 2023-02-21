Февраль, 21 в 21:28

21 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заключила под стражу бывшего генерального директора государственного предприятия Сетам с альтернативой внесения залога в размере 13 млн 420 тыс. гривен.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, апелляционные жалобы стороны защиты суд не удовлетворил. Под стражу подозреваемого заключили в зале суда.

Фигуранту дела, бывшему генеральному директору госпредприятия Сетам, еще 29 декабря 2022 года детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в растрате более 485 млн грн. Его действия квалифицировали по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 УК Украины. Все они касаются присвоения и растраты имущества, а также злоупотребления служебным положением.

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Согласно версии следствия, бывший гендиректор предприятия обеспечивал проведение электронных торгов с целью реализации доказательств по заниженным ценам и создания необходимых условий для победы заранее определенных юридических лиц.

В сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры говорится о руководителе предприятия, который занимал должность с мая 2016 года по февраль 2020 года. Тогда это был Виктор Вишнев. Сейчас он работает в Государственной службе морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.

Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила домашний арест экс-замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского. Его отправили под стражу с возможностью выйти под залог в размере 50 млн грн.