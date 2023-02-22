Лютий, 22 в 18:05

Колишньому міністру інфраструктури України та його першому заступнику повідомили про підозру у зловживанні владою та службовим становищем, що завдало державі понад $30 млн збитків.

За даними слідства, у 2015 році експосадовці видали наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту Південний.

– Наказ було видано попри те, що акваторія морського порту Південний є державною власністю та перебуває у користуванні АМПУ і право на збори належить виключно державному підприємству. Натомість АМПУ призначалась усього частина коштів, інша частина стягувалась приватними компаніями, – повідомили у САП.

У результаті державі було завдано понад $30 млн збитків, що підтверджено відповідними висновками експертиз.

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Дії експосадовців кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Місцеперебування колишнього першого заступника міністра не встановлене, тому про підозру йому повідомили у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

Досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

Зазначимо, що у 2014-2016 роках Міністерство інфраструктури очолював Андрій Пивоварський