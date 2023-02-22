Уночі росіяни вкотре обстріляли Херсон
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Близько опівночі 22 лютого в Херсоні знову почали лунати вибухи.
Те, що обласний центр знаву перебуває під вогнем окупантів, підтвердив і керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
– Знову.. Знову орки обстрілюють місто, – написав очільник ОВА, щойно в Херсоні прогриміли перші вибухи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 364-ту добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олександр Прокудін