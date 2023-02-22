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Факти / Україна

Уночі росіяни вкотре обстріляли Херсон

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Уночі росіяни вкотре обстріляли Херсон
Фото: Depositphotos

Близько опівночі 22 лютого в Херсоні знову почали лунати вибухи.

Те, що обласний центр знаву перебуває під вогнем окупантів, підтвердив і керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

– Знову.. Знову орки обстрілюють місто, – написав очільник ОВА, щойно в Херсоні прогриміли перші вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 364-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Прокудін

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