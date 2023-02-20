Февраль, 20 в 14:53

Уже на этой неделе в Нью-Йорке (США) на заседании Генеральной ассамблеи ООН будет рассматриваться проект резолюции в поддержку мира в Украине.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом, который сегодня посетил Киев с официальным визитом.

По словам Зеленского, инициаторами документа являются Украина, США и еще десятки государств-членов ООН.

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– Уже на этой неделе в Нью-Йорке, совместно с США, почти с 60 другими государствами, мы выносим на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции в поддержку мира в Украине, – подчеркнул глава государства.

Зеленский уточнил, что рассмотрение документа состоится в канун годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, что является символическим шагом.

– В преддверии 24 февраля утверждение этой резолюции станет лучшим, мощным свидетельством того, что террористическая сила никогда не сломит цивилизованное право, – заявил Зеленский.

Ранее западные СМИ сообщали, что в резолюции отмечается необходимость установления справедливого мира, который обеспечит “суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность” Украины. Документ содержит требование к РФ по немедленному выводу всех российских войск с территории нашего государства.

Кроме того, проект резолюции содержит призыв к обмену всех военнопленных, освобождению незаконно удерживаемых лиц и возвращению принудительно депортированных в РФ.

Экстренная сессия Генассамблеи ООН по Украине стартует 22 февраля. Голосование за резолюцию может пройти 23 февраля. А 24 февраля, в годовщину полномасштабной войны, состоится заседание Совбеза ООН на уровне министров.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что президент Владимир Зеленский хотел бы лично выступить на заседании Генассамблеи ООН накануне первой годовщины вторжения войск РФ. Однако решение о визите главы государства не принято: все зависит от ситуации с безопасностью.