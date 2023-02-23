Лютий, 23 в 2:45

Україна закликала країни, що входять до Генеральної Асамблеї ООН, підтримати резолюцію щодо річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Про це написав президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Twitter.

– Надзвичайна спеціальна сесія ГА ООН відновила роботу та розгляне питання всеосяжного, справедливого та сталого миру відповідно до принципів Статуту про суверенну рівність і територіальну цілісність. Ми закликаємо кожну відповідальну державу підтримати завтра резолюцію, – написав він.

Надзвичайна спеціальна сесія ГА ООН @UN відновила роботу й розгляне питання всеосяжного, справедливого та сталого миру відповідно до принципів Статуту ???????? щодо суверенної рівності й територіальної цілісності. Ми закликаємо кожну відповідальну державу підтримати завтра резолюцію. pic.twitter.com/CHurKu39PQ Зараз дивляться — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 22, 2023

Нагадаємо, в ніч проти четверга, 23 лютого, в Генасамблеї ООН відбувається засідання 11-ї надзвичайної спеціальної сесії, за підсумками якої відбудеться голосування щодо резолюції з нагоди річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Напередодні голосування глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія веде кулуарну роботу з представниками держав, намагаючись їх відрадити голосувати за резолюцію.

Раніше в МЗС говорили, що президент Володимир Зеленський хотів особисто виступити на засіданні ГА ООН напередодні першої річниці вторгнення РФ, однак рішення про візит глави держави так і не ухвалили.

Дивитись онлайн-трансляцію засідання ГА ООН у кількох мовах перекладу можна за цим посиланням.