Февраль, 23 в 6:12

Вооруженные силы Украины отбрасывают врага, который, наращивая силы, наступает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На этих направлениях украинские защитники за сутки отбили около 90 атак российских оккупантов.

Карта боевых действий в Украине на 23.02.2023

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Полномасштабная война в Украине длится уже 365-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.