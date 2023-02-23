Карта бойових дій на 23.02.2023 – ситуація на фронті

Лютий, 23 в 6:12

Збройні сили України відкидають ворога, який, нарощуючи сили, наступає на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На цих напрямках українські захисники за добу відбили близько 90 атак російських окупантів.

Карта бойових дій в Україні на 23.02.2023

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 365-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.