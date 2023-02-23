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Факти / Україна

Карта бойових дій на 23.02.2023 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України відкидають ворога, який, нарощуючи сили, наступає на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На цих напрямках українські захисники за добу відбили близько 90 атак російських окупантів.

Карта бойових дій в Україні на 23.02.2023

Карта бойових дій 22 лютого 2023

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 365-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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