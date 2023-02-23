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Факты / Україна

Потенциал санкций не исчерпан: в Киеве пройдет санкционный форум по поводу ограничений РФ

Илья Нежигай, редактор ленты
Андрій Єрмак
Фото: Офис президента

В Киеве будет проведен санкционный форум, посвященный усилению санкционной политики против России.

Об этом объявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в онлайн-режиме на заседании Форума санкционных координаторов (Sanctions Coordinators Forum), который проходит в Брюсселе.

– В рамках этого мероприятия мы продолжим работать над усовершенствованием ограничительных механизмов против террористического государства, которое бросило вызов всему мировому сообществу. Приглашаю вас присоединиться к его работе, – сказал Ермак.

Руководитель ОПУ назвал необходимостью и дальше лишать Кремль возможностей продолжать агрессивную войну, а уже существующая общая политика экономического давления на Россию дает результаты.

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– Санкции – действенный инструмент в противостоянии со страной-агрессором. Они лишают Россию денег для продолжения войны и ослабляют ее военную мощь, – сказал Ермак.

Андрей Ермак считает, что совместные усилия позволили сократить нефтегазовые доходы России и значительно ослабить ее военно-промышленный потенциал, а отдельного внимания заслуживают инициативы, связанные с санкциями против пропагандистов из РФ.

При этом эффективность санкций зависит от синхронности, системности, решительности и креативности при их внедрении и реализации, считает руководитель Офиса президента.

Он подчеркнул, что сегодня потенциал отдельных санкционных механизмов не исчерпан, и они нуждаются в дополнительных усилиях по имплементации.

Ермак убежден, что сегодня надо сосредоточиться на разработке следующих санкций против Росатома, поскольку эта компания напрямую причастна к актам агрессии и шантажа, а также Россию необходимо лишить доходов от торговли алмазами.

– Россия активно работает над избеганием изоляции. Государство-террорист переориентирует своих производителей на новые рынки сбыта. Изменяет логистические маршруты. Привлекает третьи страны как посредников для обеспечения торговых операций, – отметил он.

Руководитель ОП также рассказал, что Международная экспертная группа Ермака-Макфола работает над новыми форматами мониторинга соблюдения санкций и новым планом ужесточения санкционных ограничений в отношении России.

Накануне Андрей Ермак анонсировал проведение саммита мира, в котором примет участие ряд стран, но не назвал ни дату, ни место проведения мероприятия.

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Источник: Офис президента
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