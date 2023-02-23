Лютий, 23 в 21:39

У Києві відбудеться санкційний форум, присвячений посиленню санкційної політики проти Росії.

Про це оголосив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час виступу в онлайн-режимі на засіданні Форуму санкційних координаторів (Sanctions Coordinators Forum), який триває у Брюсселі.

– У межах цього заходу ми продовжимо працювати над удосконаленням обмежувальних механізмів проти терористичної держави, яка кинула виклик усій світовій спільноті. Запрошую вас долучитися до його роботи, – сказав Єрмак.

Керівник ОПУ назвав необхідністю й надалі позбавляти Кремль можливостей продовжувати агресивну війну, а вже наявна спільна політика економічного тиску на Росію дає результати.

Зараз дивляться

– Санкції – дієвий інструмент у протистоянні з країною-агресором. Вони позбавляють Росію грошей для продовження війни і послаблюють її військову міць, – сказав Єрмак.

Андрій Єрмак вважає, що спільні зусилля дали змогу скоротити нафтогазові доходи Росії та значно послабити її військово-промисловий потенціал, а на окрему увагу заслуговують ініціативи, пов’язані із санкціями проти пропагандистів із РФ.

Проте ефективність санкцій залежить від синхронності, системності, рішучості та креативності під час їхнього впровадження й реалізації, вважає керівник Офісу президента.

Він наголосив, що нині потенціал окремих санкційних механізмів не вичерпано, тож вони потребують додаткових зусиль з імплементації.

Єрмак переконаний, що сьогодні треба зосередитися на розробці наступних санкцій проти Росатому, оскільки ця компанія безпосередньо причетна до актів агресії та шантажу, а також Росію необхідно позбавити доходів від торгівлі алмазами.

– Росія активно працює над уникненням ізоляції. Держава-терорист переорієнтує своїх виробників на нові ринки збуту. Зміна логістичних маршрутів. Залучає треті країни як посередників для забезпечення торгових операцій, – зазначив він.

Керівник ОП також розповів, що Міжнародна експертна група Єрмака-Макфола працює над новими форматами моніторингу дотримання санкцій і новим планом посилення санкційних обмежень щодо Росії.

Напередодні Андрій Єрмак анонсував проведення саміту миру, в якому візьме участь низка країн, але не назвав ані дату, ані місце проведення заходу.