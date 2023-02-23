Февраль, 23 в 14:38

Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил освобожденные от российских оккупантов Бучу и Ирпень в Киевской области.

Об этом он сообщил в Twitter.

— Буча и Ирпень показывают раны и шрамы путинского варварства. Россия не выиграет эту войну. Вся Испания стоит с Украиной, — говорится в сообщении.

Bucha e Irpín muestran las heridas y cicatrices de la barbarie de Putin. Сейчас смотрят Rusia no va a ganar esta guerra. Toda España está con Ucrania. pic.twitter.com/U4JonSGkF4 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023

Ранее журналисты NYT идентифицировали десятки солдат армии РФ, причастных к убийствам украинцев в Буче.