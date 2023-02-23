Раны и шрамы путинского варварства. Премьер Испании посетил Бучу и Ирпень
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Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил освобожденные от российских оккупантов Бучу и Ирпень в Киевской области.
Об этом он сообщил в Twitter.
— Буча и Ирпень показывают раны и шрамы путинского варварства. Россия не выиграет эту войну. Вся Испания стоит с Украиной, — говорится в сообщении.
Bucha e Irpín muestran las heridas y cicatrices de la barbarie de Putin.Сейчас смотрят
Rusia no va a ganar esta guerra.
Toda España está con Ucrania. pic.twitter.com/U4JonSGkF4
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023
Ранее журналисты NYT идентифицировали десятки солдат армии РФ, причастных к убийствам украинцев в Буче.