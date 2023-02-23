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Раны и шрамы путинского варварства. Премьер Испании посетил Бучу и Ирпень

Бедрак Виктория, редактор ленты
Раны и шрамы путинского варварства. Премьер Испании посетил Бучу и Ирпень
Фото: Getty Images

Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил освобожденные от российских оккупантов Бучу и Ирпень в Киевской области.

Об этом он сообщил в Twitter.

— Буча и Ирпень показывают раны и шрамы путинского варварства. Россия не выиграет эту войну. Вся Испания стоит с Украиной, — говорится в сообщении.

Ранее журналисты NYT идентифицировали десятки солдат армии РФ, причастных к убийствам украинцев в Буче.

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