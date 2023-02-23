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Рани та шрами путінського варварства. Прем’єр Іспанії відвідав Бучу та Ірпінь

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Рани та шрами путінського варварства. Прем’єр Іспанії відвідав Бучу та Ірпінь
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав звільнені від російських окупантів Бучу та Ірпінь на Київщині.

Про це він повідомив у Twitter.

– Буча та Ірпінь показують рани та шрами путінського варварства. Росія не виграє цю війну. Вся Іспанія стоїть з Україною, – йдеться у повідомленні.

Раніше журналісти NYT ідентифікували десятки солдатів армії РФ, причетних до вбивств українців у Бучі.

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