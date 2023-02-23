Лютий, 23 в 14:38

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав звільнені від російських окупантів Бучу та Ірпінь на Київщині.

Про це він повідомив у Twitter.

– Буча та Ірпінь показують рани та шрами путінського варварства. Росія не виграє цю війну. Вся Іспанія стоїть з Україною, – йдеться у повідомленні.

Bucha e Irpín muestran las heridas y cicatrices de la barbarie de Putin. Зараз дивляться Rusia no va a ganar esta guerra. Toda España está con Ucrania. pic.twitter.com/U4JonSGkF4 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023

Раніше журналісти NYT ідентифікували десятки солдатів армії РФ, причетних до вбивств українців у Бучі.