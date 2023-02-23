Рани та шрами путінського варварства. Прем’єр Іспанії відвідав Бучу та Ірпінь
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Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав звільнені від російських окупантів Бучу та Ірпінь на Київщині.
Про це він повідомив у Twitter.
– Буча та Ірпінь показують рани та шрами путінського варварства. Росія не виграє цю війну. Вся Іспанія стоїть з Україною, – йдеться у повідомленні.
Bucha e Irpín muestran las heridas y cicatrices de la barbarie de Putin.Зараз дивляться
Rusia no va a ganar esta guerra.
Toda España está con Ucrania. pic.twitter.com/U4JonSGkF4
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023
Раніше журналісти NYT ідентифікували десятки солдатів армії РФ, причетних до вбивств українців у Бучі.