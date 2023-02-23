Февраль, 23 в 11:23

В 11:02 23 февраля в пока оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремел один взрыв, а затем еще два.

Захватчики сразу поспешили объявить, что работает противовоздушная оборона, однако местные жители это отрицают.

По словам советника городского главы Петра Андрющенко, точно есть два попадания на закрытой территории металлургического комбината им. Ильича в районе исправительной колонии.

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– ВСУ с хирургической точностью идут по базам оккупантов. Хорошо! Будет больше! – радуется Петр Андрющенко.

Третий взрыв – это прилет в районе аэропорта.

– Опять. Добиваем недобитое, – отчитывается советник мэра Мариуполя.

Известно, что после этих взрывов россияне подняли в небо авиацию.

– Вчера авиация не помогла. Надеются, что сегодня будет иначе? – не может нарадоваться Петр Андрющенко.

Напомним, что 22 февраля был подтвержден прилет по боекомплекту оккупантов в районе морского порта и аэропорта.

Также было зафиксировано попадание в место базирования оккупантов на территории Стана-3 000 металлургического комбината им. Ильича в Кальмиусском районе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 365-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Петр Андрющенко