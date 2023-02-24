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Факты / Україна

Подсвеченные сине-желтым светом памятники и массовые митинги: как мир реагировал на годовщину войны РФ

Илья Нежигай, редактор ленты
Подсвеченные сине-желтым светом памятники и массовые митинги: как мир реагировал на годовщину войны РФ
Фото: Pixabay

Здания и памятники во всем мире сегодня были подсвечены сине-желтыми цветами, а в городах проходят массовые митинги с требованием к России прекратить войну, начавшуюся год назад, 24 февраля 2022 года.

В западных государствах устраивают акции у посольств России, а в некоторых столицах Европы на улицах появились изуродованные российские танки.

Так, например, здание The Empire State Building в Нью-Йорке стало сине-желтых цветов.

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Аналогично была подсвечена и Эйфелева башня в Париже.

Также сине-желтыми стали главные органы Евросоюза: Комиссия ЕС, Европейский совет и Европейский парламент в Брюсселе, что в Бельгии.

В Австралии был подсвечен цветами украинского флага известный Сиднейский оперный театр.

Перед посольством России в столице Германии, как пишет Der Spiegel, разместили подбитый танк армии РФ и уничтоженные санитарные машины.

Министр обороны Украины Алексей Резников пошутил над россиянами после года войны.

— Россияне годами пишут на своих машинах и танках “на Берлин”. В эту мрачную годовщину перед их посольством в Берлине выставлен уничтоженный российский танк — символ их неудачи, — написал в Twitter.

Кроме того, Резников сообщил, что изуродованные танки РФ были направлены в четыре страны: Германию, Литву, Латвию и Эстонию.

— Граждане… этих стран одновременно увидят, что российские танки могут попасть в Европу через Украину только в виде музейных экспонатов, — писал Резников в Facebook.

Еще один уничтоженный ВСУ танк оккупантов появился возле посольства РФ в Риге. Посреди города Гражданский альянс Латвии и другие активисты организовали акцию у монумента Свободы.

В Польше массовые мероприятия в поддержку Украины проходят в ряде городов — Варшаве, Кракове, Гданьске, Вроцлаве, Познани, Шецине.

Украинцы в Ливане во время митинга в Бейруте держали плакаты с надписями Будьте прочно с Украиной и Нет терроризму. Десятки южнокорейцев и украинских эмигрантов собрались у посольства России в Сеуле, пишет АР.

В Токио также состоялся мирный митинг, а возле украинского консульства на Бали (Индонезия) люди возложили цветы в знак памяти погибшим в войне.

В Брюсселе собрались сотни людей, а в Финляндии люди поставили свечи памяти жертвам войны на лестнице Хельсинкского собора. Украинцы, которые находятся в Бразилии, протестовали возле российского консульства в Сан-Паулу.

Тем временем в Сербии, которая не присоединялась к западным санкциям против РФ, полиция противодействовала группе антивоенных активистов, которые пытались добраться до российского посольства в Белграде, пишет Голос Америки.

— Активисты хотели передать требование о привлечении к суду президента России Владимира Путина за геноцид в Украине. Они оставили на тротуаре возле посольства торт, покрытый красной глазурью, символизирующей кровь, с черепом на вершине, — пишет издание.

В Вашингтоне вечером планируется вече со свечами у входа в посольство РФ, чтобы “отдать дань уважения погибшим в жестокой захватнической войне России, выразить солидарность с украинцами, противостоять ответственным за эту войну и сотрудникам российского посольства, которые представляют этих преступников”, сообщили организаторы акции.

Уже 25 февраля у мемориала Линкольна пройдет массовый митинг, организаторы которого призывают приносить детские игрушки в память о детях, которых убила, ранила, травмировала или похитила Россия и российская армия.

В Праге активистки с “окровавленными руками” выражали протест компаниям, которые не вышли с российского рынка и продают товары российской армии.

В столице Соединенного Королевства, Лондоне, улицу возле посольства РФ планируют переименовать в Kyiv Road, а дорогу возле посольства раскрасили в сине-желтые цвета.

Между тем в России почти нет митингов, впрочем, информагентство АР публикует фото одиночных протестов в Москве.

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