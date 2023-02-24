Февраль, 24 в 21:38

Здания и памятники во всем мире сегодня были подсвечены сине-желтыми цветами, а в городах проходят массовые митинги с требованием к России прекратить войну, начавшуюся год назад, 24 февраля 2022 года.

В западных государствах устраивают акции у посольств России, а в некоторых столицах Европы на улицах появились изуродованные российские танки.

Так, например, здание The Empire State Building в Нью-Йорке стало сине-желтых цветов.

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The Empire State Building shines in yellow and blue tonight, the colors of the Ukraine flag, in support of the Ukraine population. More information on how to help the people of Ukraine can be found at https://t.co/XZqDvUC3tn. ????: dantvusa/IG pic.twitter.com/wBCxw91n4B — Empire State Building (@EmpireStateBldg) February 23, 2023

Аналогично была подсвечена и Эйфелева башня в Париже.

Также сине-желтыми стали главные органы Евросоюза: Комиссия ЕС, Европейский совет и Европейский парламент в Брюсселе, что в Бельгии.

В Австралии был подсвечен цветами украинского флага известный Сиднейский оперный театр.

24.02.2023.

Весь світ з Україною!????

Сіднейська опера pic.twitter.com/7KcqzQrEE0 — IrishaCyprus (@IrishaCyprus) February 24, 2023

Перед посольством России в столице Германии, как пишет Der Spiegel, разместили подбитый танк армии РФ и уничтоженные санитарные машины.

Demolierte Rettungswagen und Panzer: Lebensgroße Ausstellungsstücke zeigen in europäischen Städten die Gräuel des Krieges in der Ukraine – aktuell vor der russischen Botschaft in Berlin. Die Bilder. https://t.co/hsbMW6hrwq — DER SPIEGEL (@derspiegel) February 24, 2023

Министр обороны Украины Алексей Резников пошутил над россиянами после года войны.

— Россияне годами пишут на своих машинах и танках “на Берлин”. В эту мрачную годовщину перед их посольством в Берлине выставлен уничтоженный российский танк — символ их неудачи, — написал в Twitter.

Кроме того, Резников сообщил, что изуродованные танки РФ были направлены в четыре страны: Германию, Литву, Латвию и Эстонию.

— Граждане… этих стран одновременно увидят, что российские танки могут попасть в Европу через Украину только в виде музейных экспонатов, — писал Резников в Facebook.

For years, russians have been writing «to Berlin» on their cars & tanks. On this grim anniversary, a destroyed russian tank is displayed in front of their Embassy in Berlin — a symbol of their failure.

Thanks to the ???????? people & to my colleague Boris Pistorius for supporting ????????! pic.twitter.com/trhLEZNtU8 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 24, 2023

Еще один уничтоженный ВСУ танк оккупантов появился возле посольства РФ в Риге. Посреди города Гражданский альянс Латвии и другие активисты организовали акцию у монумента Свободы.

В Польше массовые мероприятия в поддержку Украины проходят в ряде городов — Варшаве, Кракове, Гданьске, Вроцлаве, Познани, Шецине.

Украинцы в Ливане во время митинга в Бейруте держали плакаты с надписями Будьте прочно с Украиной и Нет терроризму. Десятки южнокорейцев и украинских эмигрантов собрались у посольства России в Сеуле, пишет АР.

В Токио также состоялся мирный митинг, а возле украинского консульства на Бали (Индонезия) люди возложили цветы в знак памяти погибшим в войне.

В Брюсселе собрались сотни людей, а в Финляндии люди поставили свечи памяти жертвам войны на лестнице Хельсинкского собора. Украинцы, которые находятся в Бразилии, протестовали возле российского консульства в Сан-Паулу.

Тем временем в Сербии, которая не присоединялась к западным санкциям против РФ, полиция противодействовала группе антивоенных активистов, которые пытались добраться до российского посольства в Белграде, пишет Голос Америки.

— Активисты хотели передать требование о привлечении к суду президента России Владимира Путина за геноцид в Украине. Они оставили на тротуаре возле посольства торт, покрытый красной глазурью, символизирующей кровь, с черепом на вершине, — пишет издание.

Чедомир Стойкович, сербський проукраїнський активіст, із закривавленим тортом перед поліцейськими, які охороняють посольство росії у Белграді pic.twitter.com/NDgXeimIjC — IrishaCyprus (@IrishaCyprus) February 24, 2023

В Вашингтоне вечером планируется вече со свечами у входа в посольство РФ, чтобы “отдать дань уважения погибшим в жестокой захватнической войне России, выразить солидарность с украинцами, противостоять ответственным за эту войну и сотрудникам российского посольства, которые представляют этих преступников”, сообщили организаторы акции.

Уже 25 февраля у мемориала Линкольна пройдет массовый митинг, организаторы которого призывают приносить детские игрушки в память о детях, которых убила, ранила, травмировала или похитила Россия и российская армия.

В Праге активистки с “окровавленными руками” выражали протест компаниям, которые не вышли с российского рынка и продают товары российской армии.

В столице Соединенного Королевства, Лондоне, улицу возле посольства РФ планируют переименовать в Kyiv Road, а дорогу возле посольства раскрасили в сине-желтые цвета.

????A new road name in central London — Kyiv Road — was announced today by Westminster City Council to mark the first anniversary of the invasion of Ukraine by Russia The new address will cover a section of Bayswater Road W2 & is a short distance from the ???????? embassy@UkrEmbLondon pic.twitter.com/WJg1MwdXRq — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) February 24, 2023

Между тем в России почти нет митингов, впрочем, информагентство АР публикует фото одиночных протестов в Москве.