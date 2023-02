Здания и памятники во всем мире сегодня были подсвечены сине-желтыми цветами, а в городах проходят массовые митинги с требованием к России прекратить войну, начавшуюся год назад, 24 февраля 2022 года.

В западных государствах устраивают акции у посольств России, а в некоторых столицах Европы на улицах появились изуродованные российские танки.

Так, например, здание The Empire State Building в Нью-Йорке стало сине-желтых цветов.

The Empire State Building shines in yellow and blue tonight, the colors of the Ukraine flag, in support of the Ukraine population.

More information on how to help the people of Ukraine can be found at

— Empire State Building (@EmpireStateBldg) February 23, 2023