Лютий, 24 в 21:38

Будівлі та пам’ятки у всьому світі сьогодні були підсвічені синьо-жовтими кольорами, а в містах відбуваються масові мітинги з вимогою до Росії припинити війну, що розпочалася рік тому, 24 лютого 2022 року.

У західних державах влаштовують акції під посольствами Росії, а в деяких столицях Європи на вулицях з’явились понівечені російські танки.

Так, наприклад, будівля The Empire State Building у Нью-Йорку стала синьо-жовтих кольорів.

Зараз дивляться

The Empire State Building shines in yellow and blue tonight, the colors of the Ukraine flag, in support of the Ukraine population. More information on how to help the people of Ukraine can be found at https://t.co/XZqDvUC3tn. ????: dantvusa/IG pic.twitter.com/wBCxw91n4B — Empire State Building (@EmpireStateBldg) February 23, 2023

Аналогічно була підсвічена й Ейфелева вежа у Парижі.

Також синьо-жовтими стали головні органи Євросоюзу: Комісія ЄС, Європейська рада та Європейський парламент у Брюсселі, що в Бельгії.

В Австралії був підсвічений кольорами українського прапора відомий Сіднейський оперний театр.

24.02.2023.

Весь світ з Україною!????

Сіднейська опера pic.twitter.com/7KcqzQrEE0 — IrishaCyprus (@IrishaCyprus) February 24, 2023

Перед посольством Росії в столиці Німеччини, як пише Der Spiegel, розмістили підбитий танк армії РФ та знищені санітарні машини.

Demolierte Rettungswagen und Panzer: Lebensgroße Ausstellungsstücke zeigen in europäischen Städten die Gräuel des Krieges in der Ukraine – aktuell vor der russischen Botschaft in Berlin. Die Bilder. https://t.co/hsbMW6hrwq — DER SPIEGEL (@derspiegel) February 24, 2023

Міністр оборони України Олексій Резніков пожартував над росіянами після року війни.

– Росіяни роками пишуть на своїх машинах і танках “на Берлін”. У цю похмуру річницю перед їх посольством у Берліні виставлено знищений російський танк – символ їхньої невдачі, – написав у Twitter.

Крім того, Резніков повідомив, що понівечені танки РФ були спрямовані до чотирьох країн: Німеччини, Литви, Латвії та Естонії.

– Громадяни… цих країн одночасно побачать, що російські танки можуть потрапити до Європи через Україну тільки у вигляді музейних експонатів, – писав Резніков у Facebook.

For years, russians have been writing «to Berlin» on their cars & tanks. On this grim anniversary, a destroyed russian tank is displayed in front of their Embassy in Berlin – a symbol of their failure.

Thanks to the ???????? people & to my colleague Boris Pistorius for supporting ????????! pic.twitter.com/trhLEZNtU8 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 24, 2023

Ще один знищений ЗСУ танк окупантів з’явився біля посольства РФ у Ризі. Посеред міста Громадянський альянс Латвії та інші активісти організували акцію біля монумента Свободи.

У Польщі масові заходи на підтримку України тривають у низці міст – Варшаві, Кракові, Гданську, Вроцлаві, Познані, Шецині.

Українці в Лівані під час мітингу в Бейруті тримали плакати з написами Будьте міцно з Україною та Ні тероризму. Десятки південнокорейців і українських емігрантів зібралися біля посольства Росії в Сеулі, пише АР.

У Токіо також відбувся мирний мітинг, а біля українського консульства на Балі (Індонезія) люди поклали квіти на знак пам’яті загиблим у війні.

У Брюсселі зібрались сотні людей, а у Фінляндії люди поставили свічки пам’яті жертвам війни на сходах Гельсінського собору. Українці, які перебувають у Бразилії, протестували біля російського консульства в Сан-Паулу.

Тим часом у Сербії, яка не приєднувалася до західних санкцій проти РФ, поліція протидіяла групі антивоєнних активістів, які намагалися дістатися до російського посольства у Белграді, пише Голос Америки.

– Активісти хотіли передати вимогу щодо притягнення до суду президента Росії Володимира Путіна за геноцид в Україні. Вони залишили на тротуарі біля посольства торт, покритий червоною глазур’ю, що символізує кров, із черепом на вершині, – пише видання.

Чедомир Стойкович, сербський проукраїнський активіст, із закривавленим тортом перед поліцейськими, які охороняють посольство росії у Белграді pic.twitter.com/NDgXeimIjC — IrishaCyprus (@IrishaCyprus) February 24, 2023

У Вашингтоні ввечері планується віче зі свічками біля входу до посольства РФ, щоб “віддати шану загиблим у жорстокій загарбницькій війні Росії, висловити солідарність з українцями, протистояти відповідальним за цю війну та співробітникам російського посольства, які представляють цих злочинців”, повідомили організатори акції.

Вже 25 лютого біля меморіалу Лінкольна пройде масовий мітинг, організатори якого закликають приносити дитячі іграшки в пам’ять про дітей, яких вбила, поранила, травмувала чи викрала Росія та російська армія.

У Празі активістки із “закривавленими руками” висловлювали протест компаніям, які не вийшли з російського ринку та продають товари російській армії.

У столиці Сполученого Королівства, Лондоні, вулицю біля посольства РФ планують перейменувати на Kyiv Road, а дорогу біля посольства розфарбували у синьо-жовті кольори.

????A new road name in central London – Kyiv Road – was announced today by Westminster City Council to mark the first anniversary of the invasion of Ukraine by Russia The new address will cover a section of Bayswater Road W2 & is a short distance from the ???????? embassy@UkrEmbLondon pic.twitter.com/WJg1MwdXRq — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) February 24, 2023

Тим часом у Росії майже немає мітингів, втім, інформагентство АР публікує фото поодиноких протестів у Москві.