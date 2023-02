Будівлі та пам’ятки у всьому світі сьогодні були підсвічені синьо-жовтими кольорами, а в містах відбуваються масові мітинги з вимогою до Росії припинити війну, що розпочалася рік тому, 24 лютого 2022 року.

У західних державах влаштовують акції під посольствами Росії, а в деяких столицях Європи на вулицях з’явились понівечені російські танки.

Так, наприклад, будівля The Empire State Building у Нью-Йорку стала синьо-жовтих кольорів.

The Empire State Building shines in yellow and blue tonight, the colors of the Ukraine flag, in support of the Ukraine population.

More information on how to help the people of Ukraine can be found at https://t.co/XZqDvUC3tn.

????: dantvusa/IG pic.twitter.com/wBCxw91n4B

— Empire State Building (@EmpireStateBldg) February 23, 2023