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Факты / Україна

Россия, вероятно, готовит новую атаку с помощью ракетоносителей в Черном море – ОК Юг

Анастасия Гевко, редактор ленты
надводний ракетоносій

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона, что учитывая то, что в последние дни в Черном море не фиксировались вражеские ракетоносители, это может свидетельствовать о подготовке россиянами новых ракетных ударов. 

– Наблюдать за надводной обстановкой будем еще внимательнее, поскольку в течение нескольких суток ракетоносителей на службе в Черном море не зафиксировано, что может свидетельствовать об их подготовке в пунктах базирования для того, чтобы снаряженными выйти на выполнение боевой работы, – заявила она.

Гуменюк добавила, что пока критических изменений в акватории не произошло, хотя корабельная группировка врага в Черном море и уменьшилась еще на одну позицию. 

Напомним, из-за годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину украинцев предупреждают об угрозе нового ракетного обстрела. В связи с этим школы на день перевели на дистанционное обучение.

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