Росія, ймовірно, готує нову атаку за допомогою ракетоносіїв у Чорному морі – ОК Південь

Лютий, 24 в 13:33

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону, що, з огляду на те, що останніми днями у Чорному морі не фіксувались ворожі ракетоносії, це може свідчити про підготовку росіянами нових ракетних ударів.

– Спостерігати за надводною ситуацією будемо ще уважніше, оскільки протягом кількох діб ракетоносіїв на службі у Чорному морі не зафіксовано, що може свідчити про їхню підготовку в пунктах базування для того, щоб спорядженими вийти на виконання бойової роботи, – заявила вона.

Гуменюк додала, що наразі критичних змін в акваторії не відбулося, хоча корабельне угруповання ворога в Чорному морі й зменшилося ще на одну позицію.

Нагадаємо, через річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну українців попереджають про загрозу нового ракетного обстрілу. У зв’язку з цим школи на день перевели на дистанційне навчання.