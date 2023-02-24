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Факти / Україна

Росія, ймовірно, готує нову атаку за допомогою ракетоносіїв у Чорному морі – ОК Південь

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
надводний ракетоносій

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону, що, з огляду на те, що останніми днями у Чорному морі не фіксувались ворожі ракетоносії, це може свідчити про підготовку росіянами нових ракетних ударів. 

– Спостерігати за надводною ситуацією будемо ще уважніше, оскільки протягом кількох діб ракетоносіїв на службі у Чорному морі не зафіксовано, що може свідчити про їхню підготовку в пунктах базування для того, щоб спорядженими вийти на виконання бойової роботи, – заявила вона.

Гуменюк додала, що наразі критичних змін в акваторії не відбулося, хоча корабельне угруповання ворога в Чорному морі й зменшилося ще на одну позицію. 

Нагадаємо, через річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну українців попереджають про загрозу нового ракетного обстрілу. У зв’язку з цим школи на день перевели на дистанційне навчання. 

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