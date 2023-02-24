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Факты / Україна

Зеленский наградил военных и вручил боевые знамена

Валентина Летяк, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

На Софийской площади в Киеве во время мероприятий к годовщине полномасштабного вторжения президент Владимир Зеленский вручил награды и присвоил почетные звания военным и гражданским, а также передал боевые знамена частям ВСУ и штурмовым бригадам Гвардии наступления.

В частности, за личное мужество и героизм, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины ордена Золотая Звезда получили военнослужащие, которым присвоено звание Героя Украины:

  • подполковнику Евгению Бове;
  • младшему сержанту Виталию Оноприенко;
  • подполковнику Артему Шаркову;
  • лейтенанту Льву Пашко;
  • майору Василию Козаку;
  • штаб-сержанту Дмитрию Кушниру;
  • полковнику полиции Олегу Лакусте;
  • старшему сержанту службы гражданской защиты Андрею Кошовцу.

Зеленский также передал награды членам семей воинов, удостоенных звания Героя Украины посмертно:

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  • старшего лейтенанта Артема Слисарчука;
  • старшего солдата Сергея Совы;
  • старшего лейтенанта Павла Усова;
  • старшего лейтенанта Михаила Чуприна;
  • майора Александра Крикуненко;
  • полковника Юрия Юрчика;
  • полковника полиции Михаила Куратченко;
  • младшего сержанта службы гражданской защиты Ильи Ахметгареева.

Наградами и почетными званиями отмечены также волонтеры, врачи, энергетики и педагоги.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський прапори
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський прапори
Зеленский наградил военных и вручил боевые знамена / 7 фотографий

Глава государства вручил боевые знамена 3-й и 5-й отдельным штурмовым бригадам Сухопутных войск ВСУ, 15-му мобильному пограничному отряду Госпогранслужбы и Департаменту полиции особого назначения Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины Лють.

Кроме того, уже в Киево-Печерской лавре Зеленский встретился с капелланами, которые сейчас служат в ВСУ и Нацгвардии Украины.

Президент отметил важность миссии капелланов, которые поддерживают военнослужащих, защищающих Украину на поле боя.

– Я благодарю за ваше служение, за то, что вы были вместе с бойцами в этот год полномасштабной войны. Поддерживали их духовно, поддерживали их семьи. Я рад, что у нас есть соответствующая реформа, соответствующий закон. Но, по моему мнению, самое главное, что у нас есть вы, – подчеркнул он.

Глава государства вручил им государственные награды: орден За мужество III степени, медали За военную службу Украине и медаль Защитнику Отечества.

Зеленський зустрівся з капеланами

Фото: ОП

Перед церемонией награждения президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Софийской площади, которая завершилась минутой молчания в память о каждом и каждой, кто погиб за Украинское государство.

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Источник: Офис президента
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