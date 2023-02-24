Зеленский наградил военных и вручил боевые знамена
На Софийской площади в Киеве во время мероприятий к годовщине полномасштабного вторжения президент Владимир Зеленский вручил награды и присвоил почетные звания военным и гражданским, а также передал боевые знамена частям ВСУ и штурмовым бригадам Гвардии наступления.
В частности, за личное мужество и героизм, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины ордена Золотая Звезда получили военнослужащие, которым присвоено звание Героя Украины:
- подполковнику Евгению Бове;
- младшему сержанту Виталию Оноприенко;
- подполковнику Артему Шаркову;
- лейтенанту Льву Пашко;
- майору Василию Козаку;
- штаб-сержанту Дмитрию Кушниру;
- полковнику полиции Олегу Лакусте;
- старшему сержанту службы гражданской защиты Андрею Кошовцу.
Зеленский также передал награды членам семей воинов, удостоенных звания Героя Украины посмертно:
- старшего лейтенанта Артема Слисарчука;
- старшего солдата Сергея Совы;
- старшего лейтенанта Павла Усова;
- старшего лейтенанта Михаила Чуприна;
- майора Александра Крикуненко;
- полковника Юрия Юрчика;
- полковника полиции Михаила Куратченко;
- младшего сержанта службы гражданской защиты Ильи Ахметгареева.
Наградами и почетными званиями отмечены также волонтеры, врачи, энергетики и педагоги.
Глава государства вручил боевые знамена 3-й и 5-й отдельным штурмовым бригадам Сухопутных войск ВСУ, 15-му мобильному пограничному отряду Госпогранслужбы и Департаменту полиции особого назначения Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины Лють.
Кроме того, уже в Киево-Печерской лавре Зеленский встретился с капелланами, которые сейчас служат в ВСУ и Нацгвардии Украины.
Президент отметил важность миссии капелланов, которые поддерживают военнослужащих, защищающих Украину на поле боя.
– Я благодарю за ваше служение, за то, что вы были вместе с бойцами в этот год полномасштабной войны. Поддерживали их духовно, поддерживали их семьи. Я рад, что у нас есть соответствующая реформа, соответствующий закон. Но, по моему мнению, самое главное, что у нас есть вы, – подчеркнул он.
Глава государства вручил им государственные награды: орден За мужество III степени, медали За военную службу Украине и медаль Защитнику Отечества.
Перед церемонией награждения президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Софийской площади, которая завершилась минутой молчания в память о каждом и каждой, кто погиб за Украинское государство.