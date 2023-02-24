Февраль, 24 в 13:33

На Софийской площади в Киеве во время мероприятий к годовщине полномасштабного вторжения президент Владимир Зеленский вручил награды и присвоил почетные звания военным и гражданским, а также передал боевые знамена частям ВСУ и штурмовым бригадам Гвардии наступления.

В частности, за личное мужество и героизм, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины ордена Золотая Звезда получили военнослужащие, которым присвоено звание Героя Украины:

подполковнику Евгению Бове;

младшему сержанту Виталию Оноприенко;

подполковнику Артему Шаркову;

лейтенанту Льву Пашко;

майору Василию Козаку;

штаб-сержанту Дмитрию Кушниру;

полковнику полиции Олегу Лакусте;

старшему сержанту службы гражданской защиты Андрею Кошовцу.

Зеленский также передал награды членам семей воинов, удостоенных звания Героя Украины посмертно:

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старшего лейтенанта Артема Слисарчука;

старшего солдата Сергея Совы;

старшего лейтенанта Павла Усова;

старшего лейтенанта Михаила Чуприна;

майора Александра Крикуненко;

полковника Юрия Юрчика;

полковника полиции Михаила Куратченко;

младшего сержанта службы гражданской защиты Ильи Ахметгареева.

Наградами и почетными званиями отмечены также волонтеры, врачи, энергетики и педагоги.

Зеленский наградил военных и вручил боевые знамена / 7 фотографий

Глава государства вручил боевые знамена 3-й и 5-й отдельным штурмовым бригадам Сухопутных войск ВСУ, 15-му мобильному пограничному отряду Госпогранслужбы и Департаменту полиции особого назначения Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины Лють.

Кроме того, уже в Киево-Печерской лавре Зеленский встретился с капелланами, которые сейчас служат в ВСУ и Нацгвардии Украины.

Президент отметил важность миссии капелланов, которые поддерживают военнослужащих, защищающих Украину на поле боя.

– Я благодарю за ваше служение, за то, что вы были вместе с бойцами в этот год полномасштабной войны. Поддерживали их духовно, поддерживали их семьи. Я рад, что у нас есть соответствующая реформа, соответствующий закон. Но, по моему мнению, самое главное, что у нас есть вы, – подчеркнул он.

Глава государства вручил им государственные награды: орден За мужество III степени, медали За военную службу Украине и медаль Защитнику Отечества.

Перед церемонией награждения президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Софийской площади, которая завершилась минутой молчания в память о каждом и каждой, кто погиб за Украинское государство.