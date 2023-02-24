Лютий, 24 в 13:33

На Софійській площі у Києві під час заходів до роковин повномасштабного вторгнення президент Володимир Зеленський вручив нагороди та присвоїв почесні звання військовим та цивільним, а також передав бойові прапори частинам ЗСУ та штурмовим бригадам Гвардії наступу.

Зокрема, за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті суверенітету й територіальної цілісності України ордени Золота Зірка отримали військовослужбовці, яким присвоєно звання Героя України:

підполковнику Євгенію Бові;

молодшому сержанту Віталію Онопрієнку;

підполковнику Артему Шаркову;

лейтенанту Леву Пашку;

майору Василю Козаку;

штаб-сержанту Дмитру Кушніру;

полковнику поліції Олегу Лакусті;

старшому сержанту служби цивільного захисту Андрію Кошовцю.

Зеленський також передав нагороди членам родин воїнів, яких удостоєно звання Героя України посмертно:

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старшого лейтенанта Артема Слісарчука;

старшого солдата Сергія Сови;

старшого лейтенанта Павла Усова;

старшого лейтенанта Михайла Чупріна;

майора Олександра Крикуненка;

полковника Юрія Юрчика;

полковника поліції Михайла Куратченка;

молодшого сержанта служби цивільного захисту Іллі Ахметгарєєва.

Нагородами та почесними званнями відзначені також волонтери, лікарі, енергетики та педагоги.

Зеленський нагородив військових і вручив бойові прапори / 7 фотографий

Глава держави вручив бойові прапори 3-й та 5-й окремим штурмовим бригадам Сухопутних військ ЗСУ, 15-му мобільному прикордонному загону Держприкордонслужби та Департаменту поліції особливого призначення Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України Лють.

Окрім того, уже в Києво-Печерській лаврі Зеленський зустрівся з капеланами, які нині служать у ЗСУ та Нацгвардії України.

Президент відзначив важливість місії капеланів, які підтримують військовослужбовців, котрі захищають Україну на полі бою.

– Я дякую за ваше служіння, за те, що ви були разом із бійцями в цей рік повномасштабної війни. Підтримували їх духовно, підтримували їхні сім’ї. Я радий, що в нас є відповідна реформа, відповідний закон. Але, на мою думку, найголовніше, що в нас є ви, – наголосив він.

Глава держави вручив їм державні нагороди: орден За мужність ІІІ ступеня, медалі За військову службу Україні та медаль Захиснику Вітчизни.

Перед церемонією нагородження президент України Володимир Зеленський виступив із промовою на Софійській площі, яка завершилася хвилиною мовчання в пам’ять про кожного й кожну, хто загинув за Українську державу.